Spor

TFF Yabancı Kuralı Değişmeyecek Mi?

tff-yabanci-kurali-degismeyecek-mi

TFF BAŞKAN VEKİLİNDEN YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncularla ilgili kural değişikliği konusunda fikirlerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

MEVCUT YABANCI KURALI

Kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Bu kural, kulüplerin kadrolarını oluştururken dikkate almaları gereken bir konu.

KULÜPLERİN TALEPLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut yabancı kuralının 12 + 2 olarak uygulanmasından memnun olmayarak, bu kuralın 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini istemişti. Ancak bazı ekipler, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” şeklinde görüş belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

Bursa'nın belediye başkanı Mustafa Bozbey, maliyetlerin artması nedeniyle tasarruf edilmeye yönelik çağrıda bulundu. Şehrin bütçesini korumak için vatandaşları bilinçli harcamalar yapmaya teşvik etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze kuşatmasını eleştirerek, iki milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlardan mahrum kalmasını insanlığın vicdanına bir darbe olarak nitelendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.