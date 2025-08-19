Spor

TFF Yabancı Kuralı Değişmeyecek Mi?

tff-yabanci-kurali-degismeyecek-mi

MEVCUT YABANCI KURALINA DİKKAT

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” dedi.

KULÜPLERİN TALEPLERİ NEDİR?

Kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig ekipleri mevcut yabancı kuralının 12 + 2 olarak kalmasına itiraz ederek, “12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini” talep etti. Bazı Süper Lig takımları ise, lig başladıktan sonra değişiklik yapmanın zorluk yaratacağını belirterek, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” görüşünü bildirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Su Günlük Kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara tasarruf yapma konusunda çağrıda bulundu. Ekonomik durumu dikkate alarak, kaynakların verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’te yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail kuşatmasını insanlık vicdanına karşı bir eylem olarak nitelendirdi ve bu durumun insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.