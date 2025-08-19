TFF Yabancı Kuralı Hakkında Açıklama

Otyakmaz’ın Yabancı Sınırı Açıklamaları

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

Mevcut Kurallar

Kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor.

Kulüplerin Talepleri

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut kuralın 12 + 2 olan yapısının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini istemişti. Bunun yanı sıra, bazı Süper Lig takımları ise “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” diyerek durumlarına dikkat çekiyor.