TFF Yabancı Kuralı Hakkında Açıklama

Otyakmaz Yabancı Sınırını Değerlendirdi

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” dedi.

Mevcut Kural Hakkında Bilgi

Kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama yeterliliği taşımayan en fazla 14 yabancı futbolcu barındırabiliyor.

Kulüplerin Talepleri

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig ekipleri, mevcut yabancı kuralının 12 + 2 olan yapısının 12 + 2 + 2 şekline dönüştürülmesini istemişti. Diğer bazı Süper Lig takımları ise “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” görüşünü belirtti.