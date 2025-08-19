TFF Yabancı Kuralı Üzerine Açıklama

MECNUN OTYAKMAZ YABANCI SINIRINI DEĞERLENDİRİYOR

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcu kuralı hakkında düşüncelerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” dedi. Bu açıklama, ligdeki mevcut durumun istikrarı açısından önemli bir mesaj taşıyor.

MEVCUT YABANCI FUTBOLCU KURALLARI

Kulüplerin A takım listelerinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurulabiliyor. Bu durum, kulüplerin kadro planlamalarını doğrudan etkiliyor.

KULÜPLERİN TALEPLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, mevcut yabancı kuralının 12 + 2 olan düzenlemesinin 12 + 2 + 2 olarak yenilenmesini talep etti. Öte yandan, bazı Süper Lig ekipleri, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” diyerek değişikliğe karşı çıktıklarını ifade etti. Bu durum, kulüpler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açıyor.