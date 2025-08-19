Spor

TFF Yabancı Kuralını Değiştirmeyecek

tff-yabanci-kuralini-degistirmeyecek

MEVCUT YABANCI KURALINA DAİR GÖRÜŞLER

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcularla ilgili mevcut düzenlemeye karşı hissettiklerini dile getirdi. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, mevcut kuralların değişmemesi gerektiğini vurguluyor.

KULÜPLERİN TALEPLERİ VE ENDİŞELERİ

Mevcut yabancı kuralı, kulüplerin A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurmasını sağlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan bu kuralın 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etti. Diğer bazı Süper Lig ekipleri ise, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” diyerek değişikliklere karşı çıkıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Pegasus’tan 5 Euro’ya uçuşlar mevcut

Pegauss, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 5 euro’dan başlayan fiyatlarla seferler düzenlemeye başladı.
Gündem

Mourinho Kerem Hakkında Konuştu

Benfica maçı öncesinde konuşan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.