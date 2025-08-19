TFF Yabancı Kuralını Değiştirmeyecek

MEVCUT YABANCI KURALINA DAİR GÖRÜŞLER

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcularla ilgili mevcut düzenlemeye karşı hissettiklerini dile getirdi. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, mevcut kuralların değişmemesi gerektiğini vurguluyor.

KULÜPLERİN TALEPLERİ VE ENDİŞELERİ

Mevcut yabancı kuralı, kulüplerin A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurmasını sağlıyor. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan bu kuralın 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etti. Diğer bazı Süper Lig ekipleri ise, “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz” diyerek değişikliklere karşı çıkıyor.