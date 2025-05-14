Spor

TFF Yabancı Oyuncu Kuralını Güncelledi

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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN YENİ KARARI

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu kurallarında değişiklik yapmış durumda. 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalamış ve A Takım Listesine yazılmış olan, 2003 yılında doğmuş yabancı futbolcularla ilgili olarak, eğer 1 sezondan fazla bir süreli sözleşme imzalanırsa bu futbolcuların A Takım Listesine 2 sezon boyunca yazılması mümkün olacak.

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecekler. Bu 14 yabancı futbolcudan 12’si için herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Ancak, en az 2 futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması gerekiyor. Ayrıca, 2026-27 sezonunda geçerli olacak yeni şartlara göre, en az 4 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması zorunlu hale gelecek.

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