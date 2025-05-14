Spor

TFF, Yabancı Oyuncu Kuralını Revize Etti

tff-yabanci-oyuncu-kuralini-revize-etti

FUTBOLCU UYGUNLUĞU KURALLARI REVİZE EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu yeniden düzenlenmiş durumda. Bu yeni düzenlemeye göre, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalayan ve A Takım Listesine yazılan 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması durumunda, bu kurala tabi olarak A Takım Listesine 2 sezon boyunca yazılabiliyor.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU SINIRI

Kulüplerin A Takım Listesine yazabileceği yabancı futbolcu sayısı en fazla 14 olarak belirleniyor. Bu 14 yabancı futbolcunun 12’si için bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor.

GELECEK SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

2026-2027 sezonunda bu koşullar değişecek. O sezonda en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması gerekecek. Bu düzenlemeyle birlikte Türk futbolunun geleceğinin şekillenmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“CHP Kurultayı Soruşturmasında İsmail Saymaz İfade Verdi”

CHP'nin olağan kurultayı ile ilgili soruşturmada ifade veren gazeteci İsmail Saymaz, maddi menfaatle haber yaptığı ve dezenformasyon yaydığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Gündem

Su Numuneleri İnceleniyor, Sonuç Normal

Bolu'daki dört köyde 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Su örneklerinde yapılan incelemeler olumlu sonuç verdi, konuyla ilgili araştırma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.