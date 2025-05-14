TFF, Yabancı Oyuncu Kuralını Revize Etti

FUTBOLCU UYGUNLUĞU KURALLARI REVİZE EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu yeniden düzenlenmiş durumda. Bu yeni düzenlemeye göre, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalayan ve A Takım Listesine yazılan 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması durumunda, bu kurala tabi olarak A Takım Listesine 2 sezon boyunca yazılabiliyor.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU SINIRI

Kulüplerin A Takım Listesine yazabileceği yabancı futbolcu sayısı en fazla 14 olarak belirleniyor. Bu 14 yabancı futbolcunun 12’si için bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor.

GELECEK SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

2026-2027 sezonunda bu koşullar değişecek. O sezonda en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması gerekecek. Bu düzenlemeyle birlikte Türk futbolunun geleceğinin şekillenmesi hedefleniyor.