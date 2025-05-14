TFF, Yabancı Oyuncu Kuralını Revize Etti

FUTBOLCU UYGUNLUĞU KURALINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig’de uygulanacak futbolcu uygunluğu şartlarını güncelledi. Yapılan düzenlemeye göre, bu sezonda A Takım Listesine dahil edilen ve 2003 yılında doğan yabancı futbolcular için belirli kurallar öngörülüyor. Eğer kulüpler bu futbolcularla 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalarsa, söz konusu futbolcular 2 sezon boyunca A Takım Listesine yazılabiliyor.

YABANCI FUTBOLCU SAYISI VE ŞARTLARI

Kulüplere A Takım Listesine maksimum 14 yabancı futbolcu yazma izni veriliyor. Bu 14 yabancı oyuncudan 12’si için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ancak, en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğması gerekiyor. 2026-27 sezonunda ise bu kurallar değişikliğe uğrayacak; kulüplerin A Takım Listesine dahil etmesi gereken yabancı futbolcu sayısı en az 4 olacak ve bu oyuncuların doğum tarihleri 1 Ocak 2004 veya sonrasını kapsayacak.