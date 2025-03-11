TFF, Yeni Sezon Tarihlerini Açıkladı

YENİ SEZON TAKVİMİ DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni futbol sezonunun takvimini açıkladı. Yapılan duyuruda, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in başlangıç tarihleri de paylaşıldı.

8 AĞUSTOS’TA BAŞLANGIÇ

Belirtilen tarihlere göre, yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek karşılaşmalarla start alacak. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.” ifadeleri yer aldı.

SEZON PLANLAMASI İLERİDE DUYURULACAK

Duyuruda, “Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.” bilgisi verildi. Ek olarak, liglere ilişkin detaylı sezon planlamasının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.