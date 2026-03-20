The Economist’in Trump İçin Tehlikeli Tahmini

The Economist’in değerlendirmesine göre; siyasetteki yerçekimi kurallarını hiçe sayarak 6 Ocak Kongre baskınından 2024 seçim zaferine kadar sayısız krizi lehine çevirme konusunda ustalaşan Donald Trump, bu sefer en büyük engeliyle karşı karşıya. Dergi, İran’a karşı yürütülen bu “düşüncesiz ve hesapsız” savaşın Trump’ın başkanlık sürecinin seyrini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Analizde, kısa sürecek bir çatışmanın bile Trump’ın ikinci döneminin yönünü değiştirebileceği, uzun süreli bir savaşın ise onu siyasi bir çöküşe sürükleyebileceği ifade ediliyor.

TRUMP’IN SİYASİ GÜCÜ AZALIYOR

İngiliz dergisinin incelemesine göre, İran ile yaşanan çatışma, Trump’ın üç ana siyasi gücünü zayıflatıyor: Kendi gerçekliğini dünyaya empoze etme becerisi, baskı unsurlarını sert bir şekilde kullanma yeteneği ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki güç dengeleri. Dergi, savaşların değişim hızını artırdığına dikkat çekerek, bu süreçte Trump’ın “yenilmezlik” algısının ilk kez bu kadar ciddi bir darbe aldığını kaydediyor. Başkanın zafer iddiaları sürse de, sahadaki gerçeklerin farklı olduğu ifade ediliyor; Tahran rejiminin altyapı yıkımlarına ve üst düzey suikastlara rağmen ayakta kaldığı belirtiliyor. Daha da önemlisi, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin belirsizlik hala sürüyor.

ENERJİ PAZARLARINDA IRAN TANSİYONU ARTMAKTA

Dergi, İran’ın küresel enerji sektörüne yönelik sürdürdüğü eş zamanlı savaşa dikkati çekiyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin hedef alınması ve komşu ülkelerin enerji altyapısına gerçekleştirilen saldırılar piyasalarda belirsizlik yaratmış durumda. 18 Mart’ta Katar’daki bir doğal gaz tesisine yöneltilen füze saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatının 110 doları aşması, küresel ekonomideki zararın ilerleyeceğine dair sinyalleri artırıyor.

PARTİ İÇİNDE YÜKSELEN SESLER

Derginin analizinde, Trump’ın dış politikada en büyük kozu olarak gördüğü “baskı kurma” stratejisinin etkisini yitirdiği ifade ediliyor. NATO müttefiklerinden beklenen desteği alamayan Trump’ın hareket alanı daralıyor. İç politikada ise seçmeni “savaş ve enflasyona karşı koruma” vaadiyle kazanmış olan Trump, artan akaryakıt fiyatları ve kaybedilen Amerikan askerleriyle zor bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Benzin fiyatının Trump’ın göreve başladığı dönemde 3,11 dolardan 3,88 dolara, dizel fiyatlarının ise 3,72 dolardan 5,09 dolara yükseldiği belirtiliyor. Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti içerisindeki MAGA kanadında yer alan bazı isimlerin “ihanet” temalı söylemleri, yaklaşan ara seçimlerde Trump’ın ciddi bir yenilgi yaşamasına neden olabileceği ifade ediliyor.

KÖTÜ BİR KAYBEDEN DAHA RİSKLİ OLABİLİR

The Economist’in karamsar öngörülerine göre, savaşın uzaması ve borsa dalgalanmalarının artması halinde Trump, dikkatleri başka bölgelere yönlendirmek için yeni maceralara atılabilir. Ancak asıl tehlikenin Trump’ın iç politikadaki otoriter uygulamalarında yattığı belirtiliyor. Dergi, medya üzerinde lisans iptali tehditleri ve Fed üzerindeki faiz baskısının bu eğilimin belirtileri olduğunu savunuyor. Analiz, şu çarpıcı ifadeyle son buluyor: “Trump, İran’da bir kazanan olarak çıkamayabilir ve dünya ‘kötü bir kaybeden’ ile karşı karşıya kalabilir.”