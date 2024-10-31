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Spor

Thomas Müller’in Amerika’da Oynayacağı İddia Edildi!

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THOMAS MÜLLER’İN GELECEĞİ HAKKINDA İDDİALAR

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın öne çıkan isimlerinden biri olan Thomas Müller’in kariyeri hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Sezon sonunda Bavyera kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun Amerika’da futbol hayatına devam edebileceği öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH’TEN SONRA AVRUPA’DA OYNAMAK İSTEMİYOR

Alman basınından Bild’de yer alan bilgilere göre, yaz aylarında Bayern Münih’e veda edecek olan Thomas Müller, futbol kariyerine bir süre daha devam etmek istiyor. 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa’da Bayern Münih’ten başka bir takımda oynamayı düşünmediği belirtildi. Bunun yanında, Amerika’da futbol oynamaya sıcak baktığı kaydediliyor.

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