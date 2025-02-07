Thomas Reis: Ayrılmayı Onlar Tercih Etti

BASIN TOPLANTISI VE GALİBİYET ÜZERİNE

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Samsunspor, sahasında Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, önemli açıklamalarda bulundu. Reis, “Bizim için çok önemli bir şey varsa geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip güzel bir galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

MAÇIN ANALİZİ VE PERFORMANSLAR

Reis, galibiyet isteklerinin üst düzeyde olduğunu dile getirerek, “Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. 2 gol bulduktan sonra istediğimiz oyunu oynamak zor olabiliyor. Daha fazlasını atmak istiyorsunuz. 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir performans gösterdik” dedi.

KULÜP İÇİ DEĞİŞİMLER HAKKINDA

Ayrıca Reis, kulüpten ayrılma isteğinin oyuncular tarafından talep edildiğini belirterek, “Kulüpten ayrılmayı onlar istediler” şeklinde konuştu. Bu bilgiler, takım içindeki dinamiklere dair önemli bir bakış açısı sunuyor.