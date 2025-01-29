Thomasberg: ‘Fenerbahçe’yi Yenmek İçin Hazırız’

MAÇIN ÖNEMİNE VURGU

Thomasberg, MCH Arena’da gerçekleşen basın toplantısında, her iki takım için kritik bir mücadele olacağını dile getirdi. Müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız daha iyi gidecek. Yarın maçı kazanma şansımız var. Mourinho’ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım.” sözlerine yer verdi.

BERABERLİK AÇIKLAMASI VE HEDEF

Beraberliğin iki takımı da üst tura çıkarabileceğine dikkat çeken Thomasberg, “Maalesef Mourinho maçta olamayacak, olsa iyi olurdu. Biz maça hazırız, kazanmaya çıkacağız. İki takıma da beraberlik yetebilir. Geriye düşersek bu durum bize problem yaratabilir ama duruşumuz Fenerbahçe’yi yenmek olacak. Ona göre maça çıkacağız, kendimizi buna göre hazırladık.” açıklamasında bulundu.