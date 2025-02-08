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Spor

Thunder’dan Üst Üste Dördüncü Galibiyet

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NBA’DE MAÇLARIN SONUÇLARI

NBA’de toplamda 7 maç gerçekleşti. Batı Konferansı’nın zirvesindeki ekip olan Thunder, sahasında ağırladığı Raptors’ı 12 sayı farkla mağlup etti.

THUNDER’IN OLUMSUZ PERFORMANSI

Thunder takımında Jalen Williams 27 sayı ile öne çıkarken, Shai Gilgeous-Alexander da 25 sayı ile katkıda bulundu. Maçta önemli rol oynayan bu oyuncular, takımın galibiyetinde belirleyici oldu.

RAPTORS’TAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Raptors tarafında ise Scottie Barnes, 21 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı. Barnes’ın performansı, Raptors’a galibiyeti getiremedi ancak dikkat çekti.

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