THY, APEX’ten Üç Ödül Kazandı

ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILAN BAŞARI

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen ‘World Class’, ‘World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi’ ve ‘FTE Pioneer’ ödüllerine layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, sektör profesyonelleri tarafından yürütülen detaylı denetimler sonucunda emniyet ve sağlık, misafir deneyimi ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç kategorideki performansına göre değerlendirilen “World Class” ödülünü üst üste dördüncü kez kazandı. Ayrıca, THY, dünya genelinde bu prestijli ödüle sahip olan 10 hava yolu arasında bulunuyor. Kaliforniya’da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarında düzenlenen törende “World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi” ödülünü de alan THY, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konularında mükemmelliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.

İNOVASYON VE MÜKEMMELLİK VURGUSU

Bu ödüllere ek olarak şirket, APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience’dan “FTE Pioneer” ödülünü de kazandı. İnovasyonun sınırlarını zorlayan, müşteri deneyimini geliştiren ve hava taşımacılığı endüstrisinin ilerlemesinde önemli rol oynayan dünya çapındaki altı şirkete verilen FTE Global Airline Pioneer Ödülleri’nin töreni, Los Angeles’ta düzenlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin ödüle layık görülmesinden duydukları gururu ifade ederek, “Bu başarılar için THY ailesine ve hizmetlerine güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu üç başarı, yolcu deneyimini geliştirme, inovasyonu teşvik etme ve misafirlerimize dünya standartlarında uçuş deneyimi sunma performansımızın kalitesini bir kez daha tescillerken, operasyonlarımıza sürdürülebilir uygulamaları entegre etme konusundaki özverimizi de vurguluyor” ifadelerini kullandı.

YENİ STANDARTLAR YARATILIYOR

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader, THY’nin her yıl APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte sürekli olarak çıtayı yükselttiğini belirtti. “Eşsiz küresel ağı, dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini temsil eden bir yolcu deneyimi ile birleşince mükemmellik daha üst seviyelere çıkıyor. 2024’te geliştirilmiş mahremiyet, daha geniş oturma alanları ve zarif tasarım detayları sunan yeni Crystal Business Class süitini tanıtan Türk Hava Yolları, YATES+ tarafından sunulan APEX World Class ödüllerinin özünü gerçek anlamda yansıtarak, eşsiz hava yolculuğunun standartlarını yükseltmeye devam ediyor,” değerlendirmesini yaptı.