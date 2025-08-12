THY, Çin’e Ek Sefer Duyurdu

HAFTALIK YOLCU SEFERİ SAYISI ARTIRILIYOR

Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21’den 49’a çıkarıldı. Bu karar doğrultusunda frekans artırma çalışmalarını sürdüren Türk Hava Yolları (THY), ilave seferlerin başlayacağını açıkladı. Böylece Türkiye’den Çin’e haftada 31 sefer düzenlenecek.

THY GENEL MÜDÜRÜ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Çin’e ilave 10 sefer! Çin’e 3 noktaya (Pekin, Şanghay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibarıyla sefer sayımızı Pekin 10, Şanghay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.” ifadelerine yer verdi.