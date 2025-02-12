THY’den Ramazana Özel Uçuş İndirimi

RAMAZAN AYI İÇİN CAZİP KAMPANYA

Ramazan ayının manevi atmosferini farklı şehirlerde deneyimlemek veya sevdikleriyle bir araya gelmek isteyenler için Türk Hava Yolları (THY) dikkat çekici bir kampanya sunuyor. Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat ile 13 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak biletlerle, 1 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki bütün yurt içi uçuşlarda indirimli fiyatlar geçerli olacak.

ECZACIBAŞI FİYATLARIYLA SEYAHAT FIRSATI

Bu kampanyanın kapsamı dahilinde, yurt içi uçuş biletleri 949 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Özel indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, belirtilen tarihler arasında biletlerini thy.com.tr adresinden ya da THY mobil uygulamasından almaları gerekiyor.

KAMPANYA DETAYLARINI ÖĞRENİN

THY’nin Ramazan ayına özel olarak başlattığı bu kampanya, yurt içinde seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Aile ziyaretleri ve kültürel keşifler için Ramazan ayını değerlendirmek isteyenler, bu indirimli biletlerle seyahat bütçelerini rahatlatma şansına sahip. Kampanya ile ilgili tüm detaylara ve bilet satın alma koşullarına Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi olan www.thy.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.