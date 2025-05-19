Ekonomi

Thy’den Uçuşlar İçin İndirimli Biletler

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19 MAYIS KAMPANYASI

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir kampanya düzenliyor ve bu kampanya kapsamında yurt içi uçuşlar için geçerli olan bilet fiyatları 919 liradan başlıyor.

FAİZLER VE KOŞULLAR

THY’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan yararlanılabiliyor. İndirimli biletler, toplamda 115 bin koltukla sınırlı ve bu biletler yalnızca THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden temin edilebiliyor.

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