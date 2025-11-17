THY’den Yurt İçi Uçuşlar İçin Kampanya

THY’DEN AVANTAJLI YURT İÇİ UÇUŞ KAMPANYASI

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kampanya dahilinde yurt içi uçuşlar için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugünkü ve yarındaki biletler alınabiliyor. Yolcular, bu biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirebilecekler. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferler için geçerli olan kampanya detaylarına THY’nin resmi internet sitesinden erişilebiliyor.

DOĞU AVRUPA VE BALKANLARA YENİ UÇUŞ FIRSATLARI

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki belirli şehirlere uygun fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası başlattı. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltukla geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların 25 Kasım’a kadar bilet satın alması gerekiyor. Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Sofya ve Varna’ya 119 dolar, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139 dolar, Budapeşte’ye 159 dolar, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a ise 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı bulacaklar.

KAMPANYA DETAYLARI VE FİYAT ARALIKLARI

Kampanya süresince, 12 Ocak-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tiflis’e 119 dolar, Batum’a 129 dolar, Bakü’ye 159 dolardan başlayan bilet fiyatları geçerli olacak. Ek olarak, 12 Ocak-18 Mart 2026 tarihleri arasında Priştine’ye 109 dolar, Üsküp’e 119 dolar, Saraybosna’ya 129 dolar, Tivat’a 139 dolar, Podgorica’ya 159 dolar, Zagreb ve Ljubljana’ya 169 dolar ve Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanları sunulacak. Bu kampanya çerçevesinde bilet fiyatları, THY’nin resmi internet sitesinden satın alınan biletler için geçerli olup, satış ofisleri ile acentelerde farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Yolcular, kampanya ile ilgili tüm detaylara THY’nin internet sitesi üzerinden ya da “444 0 849” numaralı çağrı merkezi aracılığıyla ulaşabilecekler.