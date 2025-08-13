Thy Teknik’ten Acı Kaza Açıklaması

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

THY Teknik A.Ş’nin Sabiha Gökçen’deki atölyelerinde üzücü bir iş kazası yaşandı. Kazada görevli teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada, “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” şeklinde duyuruda bulunuldu.