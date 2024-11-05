THY, Üçüncü Çeyrekte 24,5 Milyon Yolcu Taşıdı

YOLCU KAPASİTESİ ARTTI

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yolcu kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 24,5 milyon yolcu taşıdı. Şirket, küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan problemler ve motor sıkıntılarına rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı ile büyümesini kesintisiz sürdürdü. Temmuz-eylül döneminde THY’nin toplam geliri, geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4,9 yükselerek 6,6 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 84’ünü oluşturan yolcu gelirleri, Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kargo gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 911 milyon dolara çıktı.

BAŞARIYLA BÜYÜYEN KARGO HİZMETLERİ

Turkish Cargo, üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo miktarını yüzde 16,8 artırarak, Eylül ayı itibarıyla Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerine göre yüzde 5,7 pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı konumunu elde etti. Üçüncü çeyrekte toplam yolcu ve kargo gelirinin yaklaşık 4,9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında THY’nin ülkeye kazandırdığı toplam ihracat tutarı 12,9 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, şirketin 2002 yılından bu yana toplam varlığı 18 katına çıkarak yaklaşık 40 milyar dolara ulaşarak Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı haline geldi.

ESAS FAALİYET KARI VE FAVKÖK

Yolcu birim gelirlerindeki rekabet baskısı, motor problemleri ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, üçüncü çeyrekte esas faaliyet karı 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirketin operasyonel nakit yaratma gücünü gösteren FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) ise 2,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde FAVKÖK marjı yüzde 35,2’ye ulaşarak hem tarihsel ortalamasının hem de emsallerinin üzerinde kaydedildi. THY’nin etkin portföy yönetimi, finansal gelirlerini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

UÇAK FİLOSU GENİŞLİYOR

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçaktan fazla bir filoya sahip olmayı hedefleyen şirket, uçak üretimindeki darboğaza rağmen 2023 yılının ilk dokuz ayında filosunu yıllık yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 467’ye çıkardı. Uçak finansmanında çeşitlendirme stratejisi uygulayarak finansman maliyetlerini ve kur risklerini en aza indirmeyi planlayan THY, üçüncü çeyrekte 3 adet Airbus A350 uçağı için Çin Yuanı ile borçlanarak bu döviz cinsinde Çin anakarası dışındaki ilk hava yolu oldu. Ayrıca, yakıt verimliliği yüksek 2 adet A321-Neo uçağının finansmanı için de ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi kullandı. Havacılık sektöründeki başarılarıyla dikkat çeken THY, öncü finansman işlemleri ile Airline Economics tarafından üç ayrı finansman ödülüne layık görüldü.