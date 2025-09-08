Ticaret Bakanlığı, 81 İl Gıda Denetimi

GIDA VE MARKET DENETİMLERİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde gıda ve market denetimlerine hız verdi. Bu denetimler, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Denetimlerde fiyat etiketi, raf ve kasa fiyatlarının uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu göz önünde bulunduruluyor.

VATANDAŞIN GÜVENLİ GIDAYA ULAŞIMI HEDEFİ

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşacağını ve bu ürünlerin vatandaşların günlük hayatında doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Denetimlerin, tüketici haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak için titizlikle sürdürüleceği ifade ediliyor.

DENETİMLERDE YOĞUN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin ve etiketlerin incelendiğini belirten Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapıyoruz” şeklinde konuştu. Haksız fiyat konusundaki denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürünlere ait geçmişe yönelik 3 aylık fatura talep ettiklerini belirten Tan, yapılan incelemeler sonucu şüphesi olan işletmeleri Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ilettiklerini ve burada haksız fiyat durumu tespit edildiğinde ceza uygulandığını aktardı.

ANKARA’DA 15 BİN FİRMA DENETLENDİ

Elif Tan, ocak ayından bu yana 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarını denetlediklerini ve usulsüzlük durumunda idari para cezası uygulandığını kaydetti. Ankara ilinde toplam 15 bin firmanın denetlendiğini ve bu denetimlerde 140 milyon lira idari para cezası verildiğini belirtti. Ayrıca, e-Devlet üzerinden yer alan Haksız Fiyat Mobil Uygulaması ve CİMER üzerinden birçok başvurunun olduğunu söyledi.