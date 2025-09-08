Ticaret Bakanlığı OVP’yi açıkladı

2026-2028 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAMI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın işbirliğiyle katılımcı bir yaklaşım benimsenerek oluşturulan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyuyla paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı, bu program çerçevesinde ihracatta rekabetçiliğin artırılması, yeni pazarlarda güçlenme, yerli üretimin korunması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve dış ticarette iş süreçlerinin kolaylaştırılması gibi stratejik adımlar atılacağını ifade etti. Bakanlık, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP’nin makroekonomik istikrarı artırmak, ekonomik dönüşümü hızlandırmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için bir temel oluşturduğunu belirtti.

FİYAT İSTİKRARI VE ÜRETKENLİK ARTIŞI HEDEFİ

Orta Vadeli Program’ın amaçları arasında, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirerek fiyat istikrarını sağlamak yer alıyor. Bunun yanında, üretkenliği artırma, Ar-Ge ile yenilikçiliği destekleme ve yeşil ile dijital dönüşümü hızlandırma hedefleniyor. Ayrıca, beşeri sermayeyi güçlendirmek, iş gücü piyasasını etkin hale getirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlama konularına da önem verilmektedir.

KÜRESEL EKONOMİDE YENİ BİR STRATEJİ

Küresel belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bu dönemde, OVP, Türkiye ekonomisinin yol haritası olarak öne çıkıyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği süreçte, OVP, etkin ekonomi politikalarının uygulanmasında bir kılavuz işlevi görecek.

BAKANLIĞIN ÖNCELİKLERİ VE HEDEFLER

Orta Vadeli Program kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın öncelikleri arasında ihracatta rekabetçiliğin artırılması, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanması, yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması bulunuyor. Ayrıca, enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi hedefleri de yer almakta. Dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması da öncelikler arasında.

İHRACATTA STRATEJİK HEDEFLER VE CARİ AÇIKTA İYİLEŞME

2025 yılı için 273,8 milyar dolar olan mal ihracatı hedefi, 2026’da 282,0 milyar dolara ve 2028’de 308,5 milyar dolara yükseltilmesi öngörülüyor. Ürün ve pazar çeşitliliği artırılarak, dünya ticaretinden alınan payın yükseltilmesi amaçlanıyor. 2025’te 22,6 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürülmesi planlanıyor. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı da 2025’teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 sonuna kadar yüzde 1,0 seviyesine indirilecektir. Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracat ile cari denge güçlendirilecek. İthalatın yerli üretimi tehdit etmemesi için yerli üretimin korunmasına yönelik sürdürülen teşvik politikaları devam edecek.