Ticaret Bakanlığı OVP’yi duyurdu

2026-2028 DÖNEMİ ORTA VADELİ PROGRAMI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın iş birliğiyle oluşturulan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyuyla paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı, bu programa yönelik olarak ihracatta rekabetçiliği artırma, yeni pazarlara girmeyi, yerli üretimi koruma, ithalat bağımlılığını azaltma ve dış ticaretteki iş süreçlerini kolaylaştırma hedeflerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizmektedir” denildi.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLAMAK AMACI

Orta Vadeli Program’ın amaçları arasında, “makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamak” yer alıyor. Ayrıca, üretkenliği artırma, Ar-Ge ve yenilikçiliği destekleme, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma hedefleri de öne çıkıyor. Beşeri sermaye gücünü artıracak, iş gücü piyasasını etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir bir büyüme sağlanacağı vurgulanıyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE KARŞI GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI

Küresel düzeydeki belirsizlikler, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik kırılganlıkların artış gösterdiği bir ortamda, OVP Türkiye ekonomisi için bir yol haritası niteliği taşıyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin değişim gösterdiği bu süreçte, OVP’nin etkin ekonomi politikalarının uygulanmasında kılavuz olacağı belirtiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN ÖNCELİKLERİ

Ticaret Bakanlığı, OVP kapsamındaki önceliklerini şöyle belirtiyor:

– İhracatta rekabetçiliğin artırılması ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanması.

– Yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması.

– Enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi.

– Dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması.

İHRACATTA STRATEJİK HEDEFLER

2025 yılı için 273,8 milyar dolar mal ihracatı hedefleniyor. 2026 yılında bu rakamın 282,0 milyar dolara çıkması planlanıyor. Programa göre, 2028 yılı sonunda mal ihracatının 308,5 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor. Ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak dünya ticaretindeki pay arttırılacak.

CARI İŞLEMLER DENGESİNDE KALICI İYİLEŞME HEDEFİ

2025 yılında 22,6 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının, 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara inmesi hedefleniyor. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2025 yılındaki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 1,0 seviyesine düşmesi planlanıyor. Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari dengenin güçlendirilmesi sağlanacak. İthalatın yerli üretim üzerindeki tehditlerine karşı ise uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretim korunacak ve ithalata bağımlılığı azaltmaya yönelik üretim ve teşvik politikaları uygulanmaya devam edilecek.