Ticaret Bakanlığı, Suni Deri Soruşturması

BAE, İTALYA VE MISIR MENŞELİ POLİÜRETAN SUNI DERİ İTHALATINA SORUŞTURMA AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Mısır kökenli poliüretan suni deri ithalatına yönelik önlemlerin geçersiz hale getirilmesine karşı bir soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, yürürlüğe girdi.

SORUŞTURMA DETAYLARI BELİRLENDİ

Bu tebliğ dahilinde, BAE, İtalya ve Mısır kökenli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatının önlemlerinin etkisiz hale gelip gelmediği incelendi. İnceleme sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ülkelerden gelen poliüretan suni deri ithalatına dair önlemlerin etkisiz kılınması durumuna karşı soruşturma açılmasına karar verdi. Tebliğ ile bu soruşturmayla ilgili usul ve esaslar da netleştirildi.