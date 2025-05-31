Ticaret Bakanlığı Uyardı: Bilgilerinizi Paylaşmayın

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasa dışı işlemler nedeniyle vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları hususunda sert bir uyarı yaptı. Hesabını başkalarına kullandıran kişiler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ağır yaptırımlar, hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişimin kısıtlanması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bakanlık, bu bağlamda kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerin güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bazı bireylerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü şahıslara kullandırdığı tespit edildi.

Yasal Sorumluluk Vurgusu

Açıklamada, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi. Hesap sahiplerinin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir” denildi.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımına ait olduğunu hatırlatarak, aşağıdaki bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Aksi takdirde, bu bilgilerin kötü niyetli yapılar tarafından yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği uyarısında bulunuldu.

Kolay Kazanç Tüketimi

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istemeleri gerektiği belirtildi. Bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Bakanlık, “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir” diyerek, hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesinin bireysel sorumluluğun önemli bir boyutu olduğunu ifade etti.

Suç Gelirleri Yasası ve Cezai Sorumluluk

Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemeleri durumunda hapis ve adli para cezası alabileceği belirtildi.

Şüpheli Durumlarda Bildirim Gerekliliği

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin bireysel güvenlik ve toplum huzuru açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Finansal Güvenlikte Bireysel Sorumluluk

Son olarak, Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliğini sağlamak için dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatarak, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir” çağrısında bulundu.