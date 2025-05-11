Ticaret Krizi Devam Ediyor: Anlaşma Yok

KONUT VE SANAYİ PROJELERİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta enerji santralleri ve fabrikaların inşasına dair sanayi tesisleri projelerine yoğunlaştığını bildirdi. Bu projeler kapsamında konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları ile ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri yer alıyor. Bolat, 8 Mayıs’ta düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik hedefleri görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti. Türk müteahhitlerinin Irak’taki projelerine de toplantıda vurgu yapıldı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Bolat, gerçekleştirilen toplantının ardından açıkladığı bilgilerde Iraklı mevkidaşı Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi birçok sektörde işbirliği olanaklarını ele aldıklarını aktardı. Müteahhitlik alanının ön planda yer aldığı görüşmede, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne kadar 1130 proje ile toplam 35,3 milyar dolarlık inşaat işi üstlendiği belirtildi. Bolat, özellikle enerji santralleri ve fabrikaların inşasına odaklandıklarını ve “İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere yeni ve kapsamlı projelerle güçlü performansın daha da yukarılara taşınmasını bekliyoruz.” dedi.

TİCARET ENGELLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’nin dünyada en geniş serbest ticaret ağına sahip 10. ülke olduğuna dikkat çeken Bolat, bu alanda işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Ayrıca, mevkidaşı Al-Greyri ile karşılıklı ticaretteki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması konusunda yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlattı. Bolat, “Sınırda mühürlenen araçların, Musul’da tekrar kontrol edilmesi gibi uygulamalar ticaret akışını yavaşlatıyor. Bu konunun değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi. Yapılan tüm bu adımların iki ülke arasındaki ticaretin daha verimli ve hızlı ilerlemesini sağlayacağını belirtti.

Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik iradelerini belirttiklerini ve ticareti geliştirmek için protokollerin bu yıl Bağdat’ta gerçekleştirilecek “Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin 2. Dönem Toplantısı”nda değerlendirileceğini açıkladı. Türk özel sektörünün Irak’taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklediklerini de belirten Bolat, Bakanlıklarının hem mal hem de hizmet ihracatçılar için çeşitli destek mekanizmalarını sunduğunu ifade etti.

İŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN IRAK’A GİDİLECEK

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda, 25-29 Mayıs tarihleri arasında Irak’ın Erbil kentine nitelikli bir ticaret heyetinin gitmesinin planlandığını bildirdi. Bu ziyaretin Türkiye’nin Irak’a ihracatını artırmak ve Irak’tan getirilen ürünlerin daha çeşitli ve dengeli hale getirilmesini sağlamak amacı taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Irak’ta 9 uluslararası fuarın destek programı kapsamına alındığı ve 21 Mayıs’ta Bağdat’ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025’e milli katılım gerçekleştirileceği bilgisine de yer verdi.