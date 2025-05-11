Ticaret Yavaşlıyor: Musul’da TIR Krizi!

ENERJİ SANTRALLERİNE YOĞUNLAŞMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin, Irak’ta enerji santralleri ve fabrikalar gibi sanayi tesisleri inşaatlarına odaklandığını bildirdi. Ayrıca konutlar, idari yapılar, sağlık ve eğitim binaları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi birçok önemli projeye de ilgi gösteriyor. Bakan Bolat, 8 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için öncelikle üzerinde durulması gereken konuları ele aldı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Al-Greyri ile ticaret, lojistik, gümrükler ve yatırım gibi çeşitli alanlarda işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini belirtti. Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne dek 1130 proje üstlenerek toplam 35,3 milyar dolarlık bir başarı sağladığını dile getirdi. İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni ve kapsamlı projelerle başarılarının daha da artmasını beklediklerini aktaran Bolat, firmaların yoğunlaştığı alanları da belirterek, “Özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatları, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi önemli projelere yöneliyorlar.” dedi.

TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI

Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarına sahip olduğunu vurgulayan Bolat, işbirliğine açık olduklarını söyledi. Ayrıca, Irak ile karşılıklı ticareti etkileyen teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması üzerine yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlattı. Irak’ın 1 Nisan’da Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bolat, “Ancak sınırda mühürlenen araçların Musul’da tekrar gözden geçirilmesi gibi uygulamalar ticaret akışını yavaşlatıyor. Bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik.” diye konuştu. Bu adımların, iki ülke arasındaki ticaretin daha verimli ve hızlı ilerlemesine katkı sunacak.

İŞ GÖRÜŞMELERİ VE FUARLAR

Görüşmenin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme iradesini ortaya koyduğuna dikkat çeken Bolat, Irak ile ticareti artırmaya yönelik protokollerin bu yıl Bağdat’ta yapılması planlanan “Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin 2. Dönem Toplantısı”nda değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca Türk özel sektörünün Irak’taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklediklerini vurguladı. Bu bağlamda, “Bakanlığımız, hem mal hem de hizmet ihracatçılarına çeşitli destek mekanizmaları sağlıyor.” diye ekledi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) organizasyonunda 25-29 Mayıs’ta Irak’ın Erbil kentine bir ticaret heyetinin gideceğini ve iki ülke iş insanları arasında görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Böylece Türkiye’nin Irak’taki ihracatını artırmayı ve Türkiye’ye ithalatı çeşitlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu yıl düzenlenecek 9 uluslararası fuarın destek programı kapsamına alındığını ve 21 Mayıs’ta Bağdat’ta düzenlenecek AQAR FAIR 2025’e milli katılım sağlayacaklarını kaydetti.