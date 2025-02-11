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Ekonomi

Ticarette Kısıtlamalar Kalktı: Türkiye-Suriye Adımı

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TÜRKİYE’DEN SURİYE İLE TİCARETTE ÖNEMLİ GELİŞME

Türkiye, Suriye ile olan ticaretinde yeni bir dönem açtı. Suriye Liman İdaresi’nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, Suriye’den ithal edilecek ürünlere yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE DÜZENLEME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının son günlerinde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler için Suriye’nin 269 üründe gümrük vergisini indirdiğini aktardı. Bu 269 ürün arasında, tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda maddeleri ile bazı demir çelik ve hijyen ürünlerinin de bulunduğu öğrenildi.

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