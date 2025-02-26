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Ticari Araçlara Kamera Zorunluluğu Başlıyor

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TİCARİ ARAÇLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

1 Mart Cumartesi gününden itibaren kameraya sahip olmayan ticari taksilerin trafiğe çıkması mümkün olmuyor. Bu durumda olan araçlara yeni dönemde muayenede izin verilmeyecek.

DÜZENLEME GECEN YIL YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili düzenlemesi, geçtiğimiz yıl 29 Kasım’da Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş gibi taşıtlarda acil durum butonu ve kamera kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bu karar, taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik kaygıları göz önünde bulundurularak alındı. Araç içi kameralar sayesinde hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

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Taksilerde Kamera Zorunluluğu Başlıyor

1 Mart 2025'ten itibaren ticari taksilerin kameraya sahip olması zorunlu hale geliyor. Bu kural, araçları muayeneden geçiremeyenler için geçerli olacak ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.
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