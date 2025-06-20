Dünya

Tiktok Süresi 90 Gün Uzatıldı

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ABD BAŞKANINDAN YENİ SÜRE UZATIMI

Donald Trump, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılması için tanınan süreyi bir kez daha uzattı. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun kapanış tarihini 90 gün uzatan bir kararnameyi imzaladığını belirtti. Trump, “TikTok’un kapanış tarihini 90 gün uzatacak Başkanlık Kararnamesini az önce imzaladım” ifadelerini kullandı. Bu yeni süre, 17 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak ve daha önce belirlenen kapatma tarihini 3 ay ileriye taşıyor.

İKİNCİ KEZ SÜRE UZATILDI

Trump, 4 Nisan’da da benzer bir karar almış ve TikTok’a 75 gün süre tanımıştı. O dönemde uygulamanın açık kalmasını desteklediğini açıklamıştı. Son yapılan düzenlemeyle birlikte TikTok, toplamda 165 gün ek süre elde etmiş oldu. Yasa ilk kez 19 Ocak’ta uygulandı ve o gün TikTok ABD’de erişime kapatıldı. Ancak aynı gün içerisinde, Trump’ın imzaladığı ilk kararnamede platform yeniden erişime açılmış ve 75 günlük ek süre elde etmişti.

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