Time’dan Elon Musk Temalı Kapak Tasarımı

MUSK’IN YENİ KAPAĞIYLA TARTIŞMA ATEŞLENİYOR

Amerikan Time dergisi, uzun yıllardır ikonik ve dikkat çekici kapak tasarımlarıyla gündem oluşturuyor. Daha önce Donald Trump’ı “Yılın Kişisi” olarak seçen dergi, şimdi ise yeni bir tartışma başlatıyor. Son sayısının kapağında Elon Musk’ı ABD başkanlık makamında otururken tasvir eden Time, kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Dergi, kapağında, Musk’ın Beyaz Saray’daki artan etkisine gönderme yaparak, onu “Oval Ofis’teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde” gösterdi.

MUSK’IN GÜÇ DENGELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kapak tasarımı, Musk’ın Beyaz Saray’daki etki alanını ve Washington’daki güç dinamikleri üzerindeki rolünü vurguluyor. Musk’ın ABD federal bürokrasisi üzerindeki etkisi, USAID gibi kurumların kapatılmasındaki etkisi ve siyasi hamleleri, hem destekleyici hem de eleştirel yorumlar alıyor.

TRUMP’TAN ALAYCI YANIT

Bu tasarım, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a da soruldu. Trump, Time dergisine alaycı bir dille, “Time dergisi hala yayında mı, iş yapıyor mu? Bunu bilmiyordum.” yanıtı verdi. Ancak Trump, sonrası için, “Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum.” diyerek Musk’a olan desteğini ifade etti. Trump’ın bu sözleri, olası bir güç mücadelesi için bir ön alma çabası olarak değerlendirildi.