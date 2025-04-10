Timur Soykan Ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Her iki gazetecinin evlerinde de aramalar yapıldığı bildiriliyor.

GÖZALTINA ALIM NEDENİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Ağırel ve Soykan’ın gözaltına alındıkları aktarıldı. Habertürk canlı yayınında, bu gazetecilere yöneltilen suçlamalar arasında “tehdit ve şantaj” bulunduğu ortaya kondu. Gazeteci Şule Aydın, durumla ilgili “Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

BURADA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında “Biz Kaç Kişiyiz?” isimli sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi ve daha sonra “Memleket Sevdalıları Derneği”ni kurarak genel başkanlığını yaptı. 2008 yılında Ergenekon davası dolayısıyla gözaltına alınıp, iki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu karar Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında beraat etti. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, bu seçimde başarılı olamadı. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor.

İLETİŞİM DÜNYASINA ADIM ATTI

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde dünyaya geldi. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olarak gazetecilik hayatına ilk adımını Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde attı. Posta Gazetesi’nde haber müdürlüğü görevini yürüttü. Araştırmacı gazeteciliği ön planda tutulurken, polisiye romanlar ve kısa öyküler de kaleme alan Soykan, eserlerinde sır dolu cinayetleri, derin olayları ve farklı yaşam hikâyelerini ele aldı. Halen BirGün Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yapıyor ve Halk TV ekranlarında yorumcu olarak da yer alıyor. 2024 yılında, “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberiyle, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.