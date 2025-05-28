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TIR Çarpmasıyla Genç Öğrenci Hayatını Kaybetti

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HASTALIK OLDU

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Çilek Mahallesi’ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde staj gören Okan Utku S., sabah saatlerinde bisikletle işe giderken henüz kimliği tespit edilmeyen bir TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda genç öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Okan Utku S.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca, kazaya sebep olan TIR şoförünün aracı terk ederek kaçtığı öğrenildi. Kaçan sürücünün yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından geniş bir soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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