Tır, Down Sendromlu Adamı Öldürdü

TIR ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Artuklu ilçesindeki Gökçe köyünde, Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, TIR’ın çarptığı Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik (45) yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen bir TIR, yolun karşısına geçmekte olan Çelik’e çarptı.

OLAYA MÜDAHELE EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Mehmet Hadi Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cenazesi, otopsi işlemine tabi tutulmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ŞAHLAR GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan TIR’ın sürücüsü gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak adli bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.