TIR Garajında Park Halindeki Araç Yandı

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI TAHKİK EDİLİYOR

Yangın, akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. TIR garajında park edilmiş olan Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor kısmında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonucunda araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı.