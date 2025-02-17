Tır Kazasında Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TIR KAZASI İZMİR-ÇANAKKALE YOLUNDA MEYDANA GELDİ

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde, Camiikebir Mahallesi civarında meydana gelen bir kaza, Aliağa yönüne giden 55 yaşındaki Mustafa Güzel’in kullandığı 35 HD 4783 plakalı TIR’ın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Bu durum, TIR’ın karşı şeride geçmesine yol açarak bir dizi kazaya sebebiyet verdi. İlk olarak Menemen yönünde ilerleyen M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı TIR’a çarpan araç, ardından İ.K. tarafından kullanılan 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve en son olarak S.K.’nın yönetimindeki 35 RP 316 plakalı TIR’a çarparak durabildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, kazayı yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 55 yaşındaki Mustafa Güzel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olayın ardından savcının yaptığı gerekli incelemelerin bitmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan, kazada hafif yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı.