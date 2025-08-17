TIR Yangınla 8 Kilometre Gitmiş

OLAYIN BAŞLANGICI

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den kimyasal madde ve boya alarak Azerbaycan’a doğru yola çıktı. Samsun-Ankara karayolunda, sürücünün kontrolündeki TIR’ın dorsesi aniden yanmaya başladı. Frenler tutmadığı için sürücü, yanmakta olan TIR ile tam 8 kilometre boyunca ilerledi. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar, aracın geçtiği yol boyunca dökülerek yanmaya devam etti.

KAZA ANI

Yolda ilerleyen TIR, aynı yönde giden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobile ve Bora Ulu’nun kullandığı kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki yanan boyalar, kamyonetin üzerine düşerek onun da yanmasına neden oldu. Kazada Çetin Yıldırım yaralanarak, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN VE ULAŞIM SORUNU

TIR sürücüsü, bariyerlere çarpıp dururken kendi çabasıyla kurtulmayı başardı. Alevler yol kenarındaki ağaçlara sıçrayarak yangını genişletti. Yangın, olay yerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alındı. Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım yaklaşık iki saat boyunca durmuşken, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrollü bir şekilde yeniden başlamaya başladı. Bu süre zarfında yolda yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.