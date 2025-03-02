Tır Yolcu Otobüsüne Çarptı: Yaralılar Var

YARALILARIN TAŞINMASI

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir eden 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı.

TRAFFİK DURUMU

Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Eskişehir istikameti trafiğe kapandı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor, gerekli önlemler alınıyor. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Yaralıların durumu ise sağlık ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.