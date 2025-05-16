Tiran’da Zirve Başladı, Katılımcılar Var

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ TİRAN’DA BAŞLADI

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) altıncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğin değerlendirilmesi konularını gündeme almak amacıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştiriliyor.

AB ÜYESİ VE ADAY ÜLKE LİDERLERİ ZİRVEDİ

Tiran’daki İskender Bey Meydanı’nda yapılan zirveye, AB’ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova’nın liderleri de katılıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino da zirvede yer alıyor.

İTALYA BAŞBAKANI’NA ÖZEL KARŞILAMA

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması, etkinlikte gülüşmelere yol açtı.