Tırda Hareket Etmeyen Şoför Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Çorum-Samsun kara yolundaki Elvançelebi Köprüsü civarındaki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın uzun süre hareket etmediği gözlemlendi. Bu durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EĞİTİM VE SAĞLIK EKİPLERİ GELİYOR

Yapılan ihbar sonrası, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler tırın şoförünü hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen muayenede, Sezer Şahin’in (39) hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Şahin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alınarak, gereken işlemler başlatıldı.