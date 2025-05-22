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TMSF, 22 Milyar Liralık Satış Yaptı

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TMSF HES KABLO’YU SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait olan HES Hacılar Elektrik AŞ’yi (HES Kablo) 22 milyar lira muhammen bedel ile satışa çıkardığını duyurdu. TMSF tarafından yapılan açıklamada, HES Kablo’nun yüzde 100’ünün yanı sıra Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Çelik Halat) Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ’deki (yüzde 25) ve Hazine’deki (yüzde 2,49) toplamda yüzde 27,49’luk payının da satışının yapılacağı belirtildi.

İHALE TARİHİ VE YÖNTEMİ

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılacağı ihale için 30 Haziran’a kadar teklifler sunulabiliyor. Muhammen bedelin 22 milyar lira olarak belirlendiği bu ihale, 1 Temmuz’da saat 10.00’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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