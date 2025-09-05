TMSF, 390 Şubeli Maydonoz Döner’i Satışa Sundum

TMSF, MAYDONOZ DÖNER GRUBU’NU SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışını gerçekleştirme kararı aldı. Bu restoran zinciri, beş farklı ülkede toplamda 390’dan fazla şubeye sahipken, satış için belirlenen muhammen bedel ise 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. TMSF’nin yaptığı duyuruya göre, ihale süreci 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi, 14 Ekim 2025 olarak açıklandı. Adayların, 280 milyon 100 bin TL tutarında bir teminat sunması zorunlu. Teminat olarak nakit, banka teminat mektubu ya da devlet tahvilleri gibi seçenekler kabul ediliyor. Başvuru için belgelerin ise belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor. İhale sürecinin ilk aşamasında kapalı zarflar açılarak kısa liste oluşturulacak; sonrasında açık artırmaya geçilecek.

İhale ilanında, “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. ‘Şartname’de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00’da ‘Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.” denildi.

İhale sürecinin kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacağı ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (“Kısa Liste”) belirlendikten sonra açık artırma aşamasına geçileceği belirtildi. Satışla ilgili daha fazla bilgiye TMSF’nin Satış İlanları bölümünden ulaşılabilir.