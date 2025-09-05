TMSF, 390 Şubeli Maydonoz Döner Satışta

TSMF’DEN MAYDONOZ DÖNER GRUBU İÇİN SATIŞ KARARI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarma kararı aldı. Beş ülkede 390’dan fazla şubesi bulunan bu zincirin muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. TMSF’nin ilanına göre, ihale 15 Ekim 2025’te İstanbul’da yapılacak.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak belirlendi. Adayların 280 milyon 100 bin TL tutarında teminat sunmaları zorunlu tutuluyor. Teminat olarak nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri gibi seçenekler geçerli olacak. Belgelerin şartnameye uygun şekilde hazırlanarak belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor.

İHALE SÜRECİ

İhalenin ilk aşamasında kapalı zarflar açılarak kısa liste belirleniyor. Ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Satış ilanında belirtilen teminat tutarı 280.100.000 TL olarak ifade edildi. Teminat olarak nakit, teminat mektubu veya T.C. Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları gibi seçenekler sunulabiliyor. “Şartname”de belirtilen belgelerin en geç 14 Ekim 2025 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor. İhale ise 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’de “Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul” adresindeki Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılacakların listesi oluşturulacak.

TMSF’nin Satış İlanları bölümünde satış ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.