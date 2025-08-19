TMSF, 4.6 Milyar Lira Satışı gerçekleştiriyor

TMSF RHG ENERTÜRK’Ü SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni satış için duyurdu. TMSF’nin ihale ilanı resmi olarak yayımlandı. İhaleye dair detaylara göre, TMSF, Hazine’nin mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif talebi ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla satışa sundu.

İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL olarak ilan edildi. Katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapması gerekiyor. Son teklif verme tarihi ise 22 Eylül 2025 olarak belirlenirken, teklifler 24 Eylül 2025 saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarfla sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma gerçekleştirilecek.