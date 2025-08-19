Ekonomi

TMSF, 4.6 Milyar TL’lik Satış Duyurdu

tmsf-4-6-milyar-tl-lik-satis-duyurdu

TMSF, RHG ENERTÜRK ENERJİ ÜRETİMİNİ SATIŞA SUNDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni satışa çıkarıyor. TMSF’nin ihale ilanı Resmi Gazete’de yer aldı. İhaleye göre, TMSF, Hazine mülkiyetindeki %100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birleşik olarak uygulanmasıyla satışa sunuyor.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

İhalede belirlenen muhammen bedel 4,6 milyar TL, katılım teminatı ise 250 milyon TL olarak belirlendi. Şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak değerlendirildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapması gerekmekte. Son teklif verme tarihi ise 22 Eylül 2025 olarak belirlendi ve teklifler, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını takiben açık artırma gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Dünya

Taraflar Beyaz Saray’da görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin zirvesi başladı. Trump, savaşın sona ermesi için mantıklı çözümler bulmaları gerektiğini ifade etti.
Ekonomi

TÜİK İstihdam Ve İşsizlik Verilerini Açıkladı

Yılın ikinci çeyreğine ait verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 0.3 puan artarak %8.6'ya ulaştı. Erkeklerde %7.0, kadınlarda ise %11.6 olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.