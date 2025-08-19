TMSF, 4.6 Milyar TL Satışa Çıkardı

TMSF, RHG ENERTÜRK’Ü SATIŞA SUNDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni satışa çıkardı. TMSF’nin hazırladığı ihale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

İlanda yer alan bilgilere göre, TMSF, Hazine mülkiyetindeki %100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla satışa sundu. İhalede belirlenen muhammen bedel 4,6 milyar TL olarak açıklandı. İhaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

KATILIM İÇİN TARİHLER

İhaleye katılmak isteyen taraflar, 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti gerçekleştirebilecek. Son teklif verme tarihi ise 22 Eylül 2025 olarak belirlendi. İhalede tekliflerin açılması 24 Eylül 2025 saat 10.00’da yapılacak. Kapalı zarf ile verilen teklifler açıldıktan sonra, açık artırma gerçekleştirilecek.