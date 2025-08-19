TMSF, 4.6 Milyar TL’ye Satış

TMSF, BİR ŞİRKETİ SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni satışa sunuyor. İhalenin ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, TMSF, Hazine mülkiyetindeki %100 RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ile açık artırma yöntemlerini bir arada kullanarak satışa çıkarıyor.

İhaleye belirlenen muhammen bedel 4,6 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 250 milyon TL ve şartname ücreti 200 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak tespit edildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapmaları gerekiyor.

İhalede son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olarak belirlenirken, teklifler 24 Eylül 2025 saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma süreci başlayacak.