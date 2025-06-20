TMSF, Araçları 9.3 Milyonluk Satıyor

Naksan Grubu Araçları Satışa Çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ’ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ’ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti’ye ait 1 adet olmak üzere toplamda 26 farklı marka ve modelde araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 9,3 milyon TL muhammen bedeli ile satışa sunuyor.

İhaleye Katılmak için Teminat Şartı

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen bu ticari araçların ihalesine katılmak isteyenlerin 933 bin TL tutarında bir teminat sunmaları gerekiyor. İhale işlemi 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Binek, SUV ve ticari segmentte yer alan araçların bazı modellerinin lüks sınıfta olduğu ifade ediliyor. Tüm araçlar, ayrı ayrı satışa sunulmayacak ve tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek.

İhaleye Katılım Süreci

İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminatı yatırması gerekiyor. Katılımcıların, tekliflerimi şartnamede belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekiyor. Daha önce de TMSF, Naksan Holding’in ana şirketi olan Naksan Plastik’in hisselerini satışa çıkarmış ve 2022 yılında yapılan ihalede, 1,245 milyar TL’lik ilk teklifin yeterli bulunmaması üzerine bedelin pazarlıkla 1,476 milyar TL’ye kadar yükselmesine neden olmuştu. Bu süreçte, şirketin tüm yükümlülükleri, çalışan hakları ve alacaklarıyla birlikte yeni sahibine devredildi.